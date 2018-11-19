Могерини: для введения новых санкций против России необходима твердая правовая основа и единство всех 28 стран-членов ЕС
|13:11 05.12.2018
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|Крым
Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что в Евросоюзе продолжаются дискуссии относительно возможности введения санкций против России из-за акта агрессии против Украины в районе Керченского пролива.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала Могерини во время пресс-подхода в Брюсселе.
"Вы знаете, что всегда необходимы две вещи для введения дополнительных санкций или в вопросе санкций в целом в Евросоюзе. В первую очередь, это твердое правовое основание на основе информации, которой могут обмениваться все страны-члены, и единство всех 28 стран Евросоюза", - отметила она, отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против России.
По словам Могерини, в ЕС продолжаются дискуссии.
"Сейчас для меня рановато говорить что-то по этому поводу", - добавила она.
Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.
Российские оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
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