Военное положение: посты на въездах в Одессу усилили бронетехникой
|12:47 05.12.2018
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|Одесса
Полиция усилила охрану въездов в Одессу. Кроме полицейских с автоматами, там разместили бронированные разведывательно-дозорные машины.
Правоохранители останавливают только подозрительные авто, стараясь не тормозить основной поток.
Слухи о том, что в город не пускают без паспортов, не соответствуют действительности, пишет "Думская", ссылаясь на источник в полиции, передает УНИАН.
По информации источника, с момента введения военного положения было зафиксировано две попытки "прорыва" полицейских кордонов: на сигналы об остановке не отреагировали пьяные водители. Они понесут ответственность по закону.
Как сообщалось, в Одессе и Одесской области с 1 декабря запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств.
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