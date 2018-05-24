План развития сотрудничества погранведомств Украины и Румынии на 2019г подписали главы служб двух стран

12:24 05.12.2018 0 комментариев Румыния

В ходе рабочей поездки в Румынию, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал встретился с и.о. генинспектора Генерального инспектората пограничной полиции Румынии Адрианом Попеску, в ходе которой стороны обсудили результаты совместной работы и подписали План развития сотрудничества пограничных ведомств Украины и Румынии на 2019г.

"По результатам встречи с моим румынским коллегой подписали План развития сотрудничества пограничных ведомств Украины и Румынии на 2019г и протокол встречи. Уверен, что действуя вместе, пограничные ведомства Украины и Румынии смогут гораздо эффективнее противодействовать существующим на границе угрозам", - написал П.Цигикал в среду, 5 декабря, утром в своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Интерфакс-Украина.

Глава Государственной пограничной службы Украины подчеркнул, что несмотря на значительную концентрацию ресурсов ведомства на Востоке страны, охрана границы со странами ЕС, и Румынией в частности, является одним из приоритетных задач.

"О результатах совместной работы красноречиво свидетельствуют и цифры. В этом году количество задержанных нелегалов на общем участке границы выросло на 38%, при этом как и в прошлом году зафиксированы многочисленные факты переправки нелегалов Дуная. Кроме того, благодаря совместным мерам противодействия на 28% уменьшилась активность экономической контрабанды, в частности незаконного перемещения сигарет", - написал П.Цигикал.



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