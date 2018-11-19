Могерини обсудит с главами МИД Украины и РФ Азовский кризис сегодня на министерской встрече ОБСЕ
|12:02 05.12.2018
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|Крым
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что в среду, 5 декабря, в Милане намерена обсудить с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным напряженность в регионе Черного и Азовского морей.
"Завтра в Милане на министерской встрече ОБСЕ у меня будут двусторонние встречи отдельно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным", - сказала Ф.Могерини журналистам в Брюсселе, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я подниму вопрос напряженности в Азовском море", - добавила Ф.Могерини, говоря о том, какие темы она намерена обсудить на этих встречах.
Она отметила, что в Брюсселе "чрезвычайно обеспокоены развитием событий в Азовском море".
По словам главы дипломатии ЕС, темпы судоходства в Азовском море "замедляются". Она отметила, что это касается, в том числе, судов, которые ходят под флагами стран ЕС.
"В результате это оказывает негативное влияние и на нашу собственную экономику", - подчеркнула Ф.Могерини.
Европейский дипломат вновь указала на то, что ЕС всегда выступает за территориальную целостность Украины.
"Наша позиция всегда была четкой: мы всегда решительно поддерживаем сторону наших украинских друзей в том, что касается территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказала она.
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