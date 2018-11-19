Росія під час збройного нападу на українські кораблі у Керченській протоці діяла як братерська держава.

Таку думку висловила російській службі Радіо Свобода речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Вона заявила, що не розуміє критики дій російських силовиків, які обстріляли українські кораблі і захопили в полон 24 українських моряків.

«Тільки люди, тільки народи, тільки керівництво країни, яке дійсно вважає іншу сусідню країну близькою, дійсно братерською, тільки ця держава стільки часу і сил витратила на те, щоб мінімізувати наслідки від тієї провокації, на яку українських військових моряків і представників спецслужб штовхнув «режим Порошенка», – заявила Захарова.

За її словами, «жодна держава не дозволила б собі витратити стільки часу, щоб спробувати увійти в контакт» і вирішити питання «з мінімальними наслідками».

«Це треба мати колосальне терпіння і повагу до іншої держави й іншого народу», – сказала Захарова для російської служби Радіо Свобода.

Речниця МЗС Росії також прокоментувала слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, який заявив, що «немає виправдання використанню сили з боку Росії». «Якщо будь-якій країні-членові НАТО лише здається, що який-небудь російський літак на частину кілометра порушив повітряний простір, ми тут же чуємо крики, заяви, протести, викликають наших послів, посилають ноти. При тому, що це можуть навіть не бути військові літаки, це можуть бути заздалегідь оголошені навчання», – твердила Захарова.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх, діючи всупереч Конвенції ООН із морського права і українсько-російському договорові 2003 року про спільне використання Керченської протоки і Азовського моря. За даними радіоперехоплень переговорів сторін і інформації українських військових моряків, вони витратили багато часу на спроби ввійти в контакт із російською стороною, але відповіді від російських диспетчерських служб щодо проходу Керченською протокою так і не отримали; тільки пізніше українцям заявили, що протока закрита під приводом, що в ній «сіло на мілину» торговельне судно (в цей час Росія фізично заблокувала прохід через протоку поставленим впоперек старим списаним судном без прапора – ред.).

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими, відповідно до норм міжнародного права.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.