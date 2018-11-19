Российская омбудсмен сообщила, что двое из раненых моряков уже выходят на прогулки, и что украинский консул может их посетить
|11:33 05.12.2018
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|Крым
Двое украинских моряков, которые были ранены во время атаки россиянами украинских кораблей в Керченском проливе, уже выходят на прогулки.
"Двое из них уже выходят на прогулки. Они имеют легкие поражения рук, у одного из них - поврежденное сухожилие. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям", - сообщила российская омбудсмен Татьяна Москалькова, информирует украинская Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает iPress.ua.
"У третьего пленного ранения обеих ног. Ему предоставлено средства передвижения - костыли, и его камера оборудована удобствами для передвижения", - добавила Денисова по словам Москальковой.
Москалькова рассказала, что Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева 4 декабря посетила украинских моряков, находящихся РФ.
"В частности, московский омбудсмен пообщалась с ранеными моряками в СИЗО "Матросская тишина". По ее словам, они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлено теплую одежду и обувь", - рассказала Денисова.
По словам Потяевои, украинцы "выглядят нормально" и жалоб на питание от них не поступало.
"Единственное пожелание по замене чайника имеет сегодня быть рассмотрен руководством учреждения, где они находятся", - заявила она.
Уполномоченный по правам человека в Москве посетила и украинских военнопленных в СИЗО "Лефортово".
Москалькова сообщила, что украинский консул может их посетить.
"Однако, по информации нашего консула, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он еще не получил. Относительно общения родственников с моряками, то по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит" следователь по Керчи " . Надеюсь, что российские власти в ближайшее время все же согласится украинском консулу на встречу с нашими военными моряками", - добавила Денисова.
Напомним, что в московский СИЗО "Лефортово" доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины".
Ранее, Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.
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