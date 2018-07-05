НАТО продолжит работу по подготовке Грузии к членству и призывает Украину продолжать реформирование
|11:11 05.12.2018
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|Грузия
Представители НАТО договорились о продолжении совместной работы по подготовке Грузии к членству в Альянсе и призывают Украину продолжать реформирование.
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "112 Украина".
"Сегодня мы договорились продолжать работать вместе для подготовки Грузии к членству в НАТО. Мы признали существенный прогресс Грузии на пути реформирования, и мы поблагодарили Грузию за ее большой вклад в нашу миссию в Афганистане. Мы также еще раз подтвердили нашу солидарность с Украиной. Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу, и успехи уже достигнуты на пути реформирования, но остаются вызовы. И мы призываем Украину продолжать воплощать реформы. Это является критическим для процветания и мира в Украине ... Каждая из этих стран вносит вклад в нашу общую безопасность, и НАТО остается преданным укреплению наших связей с этими странами", - подчеркнул он.
Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО готовы поддерживать Украину в случае дальнейшего проявления агрессии в отношении нее со стороны Российской Федерации. Также он отметил, что Альянс внимательно мониторит ситуацию в Черном море и готов на нее реагировать.
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