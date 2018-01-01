Накануне выборов в Украине Россия предложит "заробитчанам" двойное гражданство

10:51 05.12.2018 0 комментариев Россия

 Депутаты Госдумы РФ предложили не отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.

Соответствующие поправки в законодательство поручил разработать председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что для украинцев "должно быть меньше бюрократии при оформлении документов", пишет российское агентство ТАСС, передает OBOZREVATEL.

"В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери (для вступления в гражданство РФ. — Ред.) и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов", — заявил председатель российской Госдумы.

Депутаты предложили изъять из закона требование отказа от своего гражданства для оформления российского паспорта.

"Как на юго-востоке Украины отказываться от своего гражданства?" — заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Российская оппозиционерка Ольга Курносова спрогнозировала, что в ответ на разрыв дружбы между Украиной и Россией Кремль попытается упростить процесс получения российского гражданства. Например, предложить по ускоренной процедуре стать гражданами РФ всем украинским заробитчанам.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией может быть разорван уже с 1 апреля 2019 года. Это соглашение действовало с 1999 года.

Систематические нарушения договора Россией привели к многочисленным судебным разбирательствам, но страна-агрессор не соглашается отвечать по закону и прекратить противоправные действия.

Напомним, Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона.



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