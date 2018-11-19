Тактика России в Керченском проливе не блокада а экономическое удушение
|10:26 05.12.2018
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|Крым
Россия была вынуждена разблокировать проход в Азовское море через Керченский пролив, но при этом не отказалась от тактики экономического удушения украинских портов.
Такое мнение высказала в эфире ObozTV журналистка Лариса Волошина. Она подчеркнула, что не разделяет оптимизма правительства относительно российских уступок.
"Сегодня появилось сообщение о том, что Азовское море якобы частично разблокировано. Исходя из этого сообщения вход в Азовское море ожидали 17 судов, а в украинских портах Мариуполя и Бердянска ожидали выхода 9 судов", — отметила она.
"Надо понимать, что Россия никогда полностью не блокировала эти порты, она делала задержки, иногда на несколько дней, а то и на неделю, на так называемые проверки", — объяснила Волошина.
Журналистка прокомментировала заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Россия продолжает досматривать корабли, которые идут в украинские порты и выходят из них, но не задерживает, а пропускает их через Керченский пролив.
"Меня удивляет это оптимистичное видение Омеляна в том плане, что это является частичным разблокированием. Это не частичное разблокирование, это тактика, которую РФ использует с начала весны. Эту тактику западные эксперты называют экономическим удушением, экономическими санкциями России против Украины", — заявила Волошина.
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