Россия была вынуждена разблокировать проход в Азовское море через Керченский пролив, но при этом не отказалась от тактики экономического удушения украинских портов.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV журналистка Лариса Волошина. Она подчеркнула, что не разделяет оптимизма правительства относительно российских уступок.

"Сегодня появилось сообщение о том, что Азовское море якобы частично разблокировано. Исходя из этого сообщения вход в Азовское море ожидали 17 судов, а в украинских портах Мариуполя и Бердянска ожидали выхода 9 судов", — отметила она.

"Надо понимать, что Россия никогда полностью не блокировала эти порты, она делала задержки, иногда на несколько дней, а то и на неделю, на так называемые проверки", — объяснила Волошина.

Журналистка прокомментировала заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что Россия продолжает досматривать корабли, которые идут в украинские порты и выходят из них, но не задерживает, а пропускает их через Керченский пролив.

"Меня удивляет это оптимистичное видение Омеляна в том плане, что это является частичным разблокированием. Это не частичное разблокирование, это тактика, которую РФ использует с начала весны. Эту тактику западные эксперты называют экономическим удушением, экономическими санкциями России против Украины", — заявила Волошина.