Венгрия настроена наладить отношения с Украиной

10:05 05.12.2018 0 комментариев Украина

Украина и Венгрия налаживают отношения и Будапешт уверяет в том, что настроен на дальнейший прогресс.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по результатам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я считаю, что после консультаций, которые состоялись на этой неделе, мы находимся на восходящей траектории, есть серьезные вопросы для дальнейшей дискуссии. Но мы понимаем, что можем сделать, наши венгерские коллеги поняли, что у нас есть последовательная позиция: мы будем с одной стороны отстаивать наши интересы, а с другой - делать все, чтобы помочь венгерской общине", - сказал Климкин.

Он отметил, что во время сегодняшнего заседания глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил, что настроен наладить отношения двух стран.

"Я считаю, что эта дискуссия сегодня достаточно продуктивна, послезавтра расскажу после нашей встречи с венгерским министром иностранных дел в Милане. Но даже сегодня он, когда выступал во время министерского заседания, также сказал, что у нас будет реальный прогресс", - добавил Климкин.

Отметим, что Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, но на этот раз не протестовала против присутствия главы МИД Украины на министерском заседании НАТО.



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