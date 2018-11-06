США через 60 днів призупинять свої зобов'язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, якщо РФ не повернеться до його виконання, у відповідь на це російська влада завила, що ніяких порушень умов ДРСМД з боку Росії не існує.

Про це повідомляє "Інтерфакс", інформує Українська Правда.

Голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов заявив, що Росія не буде відповідати на "висунуті США звинувачення".

"Росія - це не та країна, якій можна ставити ультиматуми. У РФ є так само претензії до США, на які вони не відповіли, тому ми не збираємося на їх уявні звинувачення відповідати", - сказав він.

Шаманов додав, що "Росія вже багато разів пропонувала США сісти за стіл переговорів, чого вони не роблять, значить, чогось бояться".

При цьому офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що РФ дотримується положень Договору.

"Росія неухильно дотримується положення договору, і американській стороні це відомо", - сказала вона, коментуючи заяву держсекретаря США Майка Помпео.

Член Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич додав, що ракета 9М729, до якої пред'являють претензії США і НАТО, "не порушує договір".

4 грудня держсекретар США Майк Помпео після завершення міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі заявив, що США дали Росії 60 днів на повернення до виконання Договору про РСМД

"Ми вдаємося до такого кроку з кількох причин: російські дії підривають національну безпеку США, загрожують мільйонам європейців. Крім того, договір не поширюються на такі країни як Китай, Північна Корея і Іран, які можуть вільно розвивати будь-яку зброю", - сказав Помпео.