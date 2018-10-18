Заступник помічника держсекретаря США Мет'ю Палмер повідомив, що Македонія може стати членом НАТО на початку 2020 року, якщо вона імплементує угоду про перейменування країни з Грецією.

Про це він сказав у вівторок, 4 грудня, під час візиту до Сараєво, повідомляє Ekathimerini, інформує Укрінформ.

"Високопоставлений американський чиновник повідомив, що колишня югославська республіка Македонія може приєднатися до НАТО на початку 2020 року, якщо вона імплементує угоду з Грецією про перейменування у Північну Македонію. Таким чином буде вирішений конфлікт, який десятиліттями триває між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника помічника держсекретаря США, Македонія може стати 30 членом НАТО "найшвидше через 18 місяців".

19 жовтня парламент Македонії 80 голосами "за" і 39 - "проти" проголосував за запропоновані урядом зміни з перейменування країни на Північну Македонію.

Однак після вето з боку президента парламент мусить знову провести голосування. Цього разу для ратифікації Преспанського договору достатньо простої більшості голосів депутатів.

3 грудня парламент Македонії повторно схвалив у першому читанні поправку до Конституції в розділі щодо перейменування країни.

Зміна назви країни покладе край спору Македонії з сусідньою Грецією, яка у відповідь перестане блокувати приєднання Скоп'є до НАТО і Євросоюзу.