У Державному департаменті США вважають, що країни Заходу мають обговорити можливість блокування російських кораблів з Азовського моря у відповідь на агресію РФ проти України.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи й Євразії Джордж Кент, передає кореспондентка Громадського.

За словами Кента, між міністрами закордонних справ країн НАТО будуть дискусії щодо нових санкцій проти РФ та безпеки в Чорному морі.

«Але можу послатися на німецьких політиків, що західні країни мали б оговорити можливість блокування російських кораблів в інших морях. Це слушна ідея», — зазначив він.

Також дипломат нагадав, що існує механізм, за допомогою якого можна додати в санкційний список осіб, які мають відношення до нападу на українські кораблі біля Керченської протоки.

Раніше соратниця канцлерки Німеччини Ангели Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка є членкинею президіуму правлячої партії ФРН, заявила, що через напад РФ на українських моряків США і ЄС мають розглянути можливість заборони російським суднам з Азовського моря заходити у порти США та країн Європи.

Як повідомлялося, 97 депутатів Європарламенту закликали ввести нові санкції проти РФ через напад на українські кораблі.