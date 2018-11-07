У Держдепі США назвали «слушною ідеєю» пропозицію не приймати кораблі РФ з Азовського моря
|09:02 05.12.2018
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|Крым
У Державному департаменті США вважають, що країни Заходу мають обговорити можливість блокування російських кораблів з Азовського моря у відповідь на агресію РФ проти України.
Про це заявив заступник помічника держсекретаря США з питань Європи й Євразії Джордж Кент, передає кореспондентка Громадського.
За словами Кента, між міністрами закордонних справ країн НАТО будуть дискусії щодо нових санкцій проти РФ та безпеки в Чорному морі.
«Але можу послатися на німецьких політиків, що західні країни мали б оговорити можливість блокування російських кораблів в інших морях. Це слушна ідея», — зазначив він.
Також дипломат нагадав, що існує механізм, за допомогою якого можна додати в санкційний список осіб, які мають відношення до нападу на українські кораблі біля Керченської протоки.
Раніше соратниця канцлерки Німеччини Ангели Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка є членкинею президіуму правлячої партії ФРН, заявила, що через напад РФ на українських моряків США і ЄС мають розглянути можливість заборони російським суднам з Азовського моря заходити у порти США та країн Європи.
Як повідомлялося, 97 депутатів Європарламенту закликали ввести нові санкції проти РФ через напад на українські кораблі.
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