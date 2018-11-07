Екс-посол США розкритикував ідею Порошенка про кораблі НАТО в Азовському морі

08:21 05.12.2018 0 комментариев Крым

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що відправка кораблів НАТО до Азовського моря могла б викликати конфлікт між Альянсом і Росією в умовах, коли географічне положення Росії є більш вигідним.

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що відправка американських військових кораблів в Азовське море зашкодила би Україні і могла би спровокувати конфлікт між НАТО та Росією.

Раніше президент України Петро Порошенко закликав НАТО відправити кораблі до Азовського моря, пише "Голос Америки", інформує УНІАН.

"Німеччина - один з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що країни НАТО зараз готові розмістити військові кораблі в Азовському морі, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку", - сказав Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Дана ідея не отримала підтримки від колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера. 

Пайфер вважає, що відправка кораблів НАТО до Азовського моря могла би викликати конфлікт між Альянсом і Росією в умовах, коли географічне положення Росії є більш вигідним.

Також, за словами експерта, це порушить угоду між Росією і Україною, в якій є положення, згідно з яким кораблі третіх країн не можуть входити в води Азовського моря без дозволу як Росії, так і України.

«Я вважаю, що збереження цієї угоди і збереження її легітимності дуже важливе для України, тому що ця угода є основою для твердження України про те, що вона має право вільного входження в Азовське море. НАТО не має вдаватись до кроків для підриву легітимності цієї угоди», - підсумував Стівен Пайфер.


 



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