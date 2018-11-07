США вважають, що інцидент в Керченській протоці став хорошим нагадуванням для Європи про те, чим поганий проект спорудження трубопроводу “Північний потік-2”.

З такими словами виступив у вівторок представник Держдепартаменту в Брюсселі під час брифінгу для журналістів, інформує УНН з посиланням на його текст.

“Інцидент в Керченській протоці має бути нагадуванням для всіх наших європейських союзників, чому „Північний потік-2“ є настільки поганою ідеєю, — сказав він. — Інцидент в Керчі служить нагадуванням про те, що, чим більше газової інфраструктури ви маєте в обхід України завдяки „Північному потоку-2“, то менше стають засоби стримування російської військової агресії”.

Представник Держдепу додав, що через інцидент в Азовському морі Німеччина стала більш чуйне сприймати критику “Північного потоку-2”.

“У наших консультаціях (з ФРН) ми бачили деякі індикатори того, що вони стали сприймати цей посил краще після інциденту в Керченській протоці. Для них стає складніше стверджувати, що мова йде суто про комерційний проект”, — вважає він.

Нагадуємо, Держдеп пообіцяв Росії “наслідки і біль” за українських моряків.