Засудженого у справі “українських диверсантів” політв’язня Євгена Панова етапували до анексованого Криму з Москви.

Про це повідомляє видання“Крим.Реалії”, яке цитує матір Панова Віру Котелянець. Цю інформацію також підтвердив брат Панова Ігор Котелянець, інформує УНН.

“На даний момент невідомо, з якими процесуальними діями пов’язане переміщення Панова. У родичів та адвоката українця поки що немає можливості з ним зв’язатися, оскільки він перебуває на карантині”, — вказано у повідомленні. Їм відомо тільки про те, що Панова етапували до СІЗО Сімферополя.

9 жовтня Панова етапували до Москви, його справу передали до Верховного суду РФ для розгляду апеляції.

Нагадуємо, фігуранта “справи українських диверсантів” севастопольця Дмитра Штиблікова етапували з російської колонії № 6 м. Омська в невідомому напрямку. Про це Кримській правозахисній групі у жовтні повідомили родичі Штиблікова.