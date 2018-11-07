Рідні політв'язня Панова повідомили, що його етапували до Криму
|07:57 05.12.2018
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|Крым
Засудженого у справі “українських диверсантів” політв’язня Євгена Панова етапували до анексованого Криму з Москви.
Про це повідомляє видання“Крим.Реалії”, яке цитує матір Панова Віру Котелянець. Цю інформацію також підтвердив брат Панова Ігор Котелянець, інформує УНН.
“На даний момент невідомо, з якими процесуальними діями пов’язане переміщення Панова. У родичів та адвоката українця поки що немає можливості з ним зв’язатися, оскільки він перебуває на карантині”, — вказано у повідомленні. Їм відомо тільки про те, що Панова етапували до СІЗО Сімферополя.
9 жовтня Панова етапували до Москви, його справу передали до Верховного суду РФ для розгляду апеляції.
Нагадуємо, фігуранта “справи українських диверсантів” севастопольця Дмитра Штиблікова етапували з російської колонії № 6 м. Омська в невідомому напрямку. Про це Кримській правозахисній групі у жовтні повідомили родичі Штиблікова.
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