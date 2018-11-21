Підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя 4 грудня на три місяці продовжив арешт фігурантів “справи Веджіє Кашка” Асану Чапуху, Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі і Руслану Трубачу.

Про це інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Про це повідомили в громадському об’єднанні “Кримська солідарність” з посиланням на адвокатів Айдера Азаматова і Еміля Курбедінова. Азаматов нагадав, що Асан Чапух зараз знаходиться під домашнім арештом.

Наступне засідання у “справі Веджіє Кашка” повинне пройти 19 грудня. За словами адвокатів, у Чапуха та Аметова погіршився стан здоров’я.