Кримський "суд" продовжив на три місяці арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка"
|07:49 05.12.2018
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|Крым
Підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя 4 грудня на три місяці продовжив арешт фігурантів “справи Веджіє Кашка” Асану Чапуху, Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі і Руслану Трубачу.
Про це інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Про це повідомили в громадському об’єднанні “Кримська солідарність” з посиланням на адвокатів Айдера Азаматова і Еміля Курбедінова. Азаматов нагадав, що Асан Чапух зараз знаходиться під домашнім арештом.
Наступне засідання у “справі Веджіє Кашка” повинне пройти 19 грудня. За словами адвокатів, у Чапуха та Аметова погіршився стан здоров’я.
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