Державний департамент США в черговий раз закликав російську владу звільнити українських військових моряків, затриманих в Чорному морі поблизу Керченської протоки.

Про це заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту на брифінгу 4 грудня, повідомляє УНН з посиланням на текст брифінгу, опублікований на сайті відомства.

“Я хочу, щоб росіяни сприйняли послання про те, що вони повинні звільнити екіпажі, інакше будуть наслідки і біль буде тільки наростати з часом”, — наводяться слова чиновника в стенограмі брифінгу.

“І останнє, що я хотів би сказати. Я думаю, що росіяни сприймуть це послання. Але якщо вони цього не зроблять, їм повинно бути абсолютно ясно, що до тих пір, поки вони утримують екіпажі, ми будемо продовжувати підвищувати ціну, яку їм доведеться заплатити. Вони повинні звільнити екіпажі, повернути кораблі, це не те питання, яке ми випустимо з зони нашої уваги”, — додав він.

Нагадуємо, глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає, що єдиним способом запобігти серйозній кризі довкола Керченської протоки є політичне рішення.