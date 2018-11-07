Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию обеспечить надлежащую медицинскую помощь пленным служащим ВМС Украины.

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение ЕСПЧ.

"Европейский суд по правам человека решил указать правительству Российской Федерации ... что оно должно обеспечить надлежащую медпомощь пленным служащим ВМС Украины, в частности тем, которые были ранены в результате военно-морского инцидента в Кереченськом проливе 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении суда.

В пресс-службе добавили, что соответствующее решение суд принял в ответ на срочный запрос украинской власти по статье 39 Регламента суда в контексте новой межгосударственной жалобы, поданной против России по статье 39 Европейской конвенции по правам человека.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением боевого оружия захватили украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.