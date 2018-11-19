Г осударственный секретарь США Майк Помпео пригрозил тем, что Соединенные Штаты могут перестать соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в течение 60 дней в том случае, если РФ не начнется снова исполнять условия соглашения.

По словам главы американской дипломатии, только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения, сообщает ZN,UA.

"Сегодня США заявляют, что в России обнаружено нематериальное нарушение договора и приостановят наше обязательство договору в течение 60 дней, если Россия не вернется к соблюдению", - сказал Помпео на брифинге в Брюсселе, который транслировал Госдеп США.

Напомним, 22 октября было оглашено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), так как российская сторона Договор не соблюдает.

Ранее Государственный департамент США отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о ядерных ракетах. В Госдепе подчеркнули тот факт, что использование ядерного оружия, о котором Путин рассказывал 1 марта, нарушает международные обязательства Москвы.