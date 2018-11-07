Адвокат украинских моряков сообщил о возможной провокации ФСБ
|07:21 05.12.2018
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|Крым
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, возможно, пытается внести раскол в организацию защиты украинских моряков на суде, подсылая своих адвокатов к родственникам военнопленных.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"К сожалению, уже поступают сведения, что некие адвокаты активно пытаются выйти на связь с родственниками военнопленных, в обход единой стратегии защиты и заключить сепаратные договоры. Не исключаю, что подобные действия могут быть инициированы нашими процессуальными оппонентами - органами следствия ФСБ для подрыва работы команды защиты изнутри. Такое случалось в моей практике. Это является вполне стандартной тактикой противодействия действиям защиты в тяжелых политических процессах. Вместе с тем, я убежден, что только единая и скоординированная позиция, как в юридической, дипломатической, так и в политической плоскостях, способны привести к освобождению украинских военнопленных моряков", - отметил Полозов.
По его словам, в ближайшие дни межведомственная группа произведёт отбор кандидатов в команду защиты. Их будут дополнительно проверять на предмет отсутствия внепроцессуального взаимодействия со спецслужбами РФ. После этого сформированная команда защиты в полном составе будет приглашена в Киев, где состоится заключение соглашений с родственниками военнопленных, а также будет определены как стратегическое направление защиты, так и первоначальные тактические действия адвокатов в деле.
Список кандидатов в защитники (их более 50) уже предоставили родственникам военнопленных.
При этом юрист уточнил, что в настоящее время следственные органы ФСБ не дают обратной связи по поданным заявлениям на вступление в дело и допуск в СИЗО к подзащитному. Также до сих пор неизвестно, кто является следователем по делу и сформирована ли следственная группа. Как неизвестно, переданы ли материалы уголовного дела из Крыма в Москву.
"Эту паузу, зачем-то взятую органами ФСБ, необходимо использовать для решения организационных вопросов защиты", - добавил защитник.
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