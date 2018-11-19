Скорость течения в Керченском проливе после строительства моста, увеличилась вдвое
|07:01 05.12.2018
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|Крым
Два комплекта автоматических гидрометеобуев установлено в Керченском проливе для обеспечения безопасности судоходства в связи с увеличением скорости течения после строительства моста через пролив.
Об этом сообщил заместитель начальника Таманского управления азово-черноморского бассейнового фелиала ФГУП «Росморпорт» по безопасности мореплавания Александр Кудря, передает ПортНьюс.
Кудря пояснил, что необходимость установки дополнительных буев связана со значительно увеличившейся скоростью течения в районе моста через Керченский пролив.
В частности, скорость течения на этом участке в настоящее время может составлять до четырех узлов(4*1,852 = 7,4 км/час), в то время как ранее, до строительства моста, не превышала двух узлов(2 узла = 3,7 км/час).
При этом зачастую направления ветра и течения не совпадают.
«По указанию Росморречфлота 5 октября 2018 года в районе мостового перехода было установлено два комплекта автоматических гидрометеобуев: буй установлен в северной части и буй установлен в южной части, - рассказал Александр Кудря. - Данные от этих буев передаются в центр СУДС Керченского пролива, расположенный в морском порту Кавказ, на север».
Он уточнил, что сводная информация о скорости и направлении ветра скорости и направлении течения, высоте и среднем переводе волны переводе волны передается операторам СУДС Керчи и операторам СУДС Керченского пролива, а также Службе капитана порта.
Соответственно уже операторы СУДС информируют о гидрометеорологической обстановке капитанов судов.
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