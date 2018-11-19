Два комплекта автоматических гидрометеобуев установлено в Керченском проливе для обеспечения безопасности судоходства в связи с увеличением скорости течения после строительства моста через пролив.

Об этом сообщил заместитель начальника Таманского управления азово-черноморского бассейнового фелиала ФГУП «Росморпорт» по безопасности мореплавания Александр Кудря, передает ПортНьюс.

Кудря пояснил, что необходимость установки дополнительных буев связана со значительно увеличившейся скоростью течения в районе моста через Керченский пролив.

В частности, скорость течения на этом участке в настоящее время может составлять до четырех узлов(4*1,852 = 7,4 км/час), в то время как ранее, до строительства моста, не превышала двух узлов(2 узла = 3,7 км/час).

При этом зачастую направления ветра и течения не совпадают.



«По указанию Росморречфлота 5 октября 2018 года в районе мостового перехода было установлено два комплекта автоматических гидрометеобуев: буй установлен в северной части и буй установлен в южной части, - рассказал Александр Кудря. - Данные от этих буев передаются в центр СУДС Керченского пролива, расположенный в морском порту Кавказ, на север».



Он уточнил, что сводная информация о скорости и направлении ветра скорости и направлении течения, высоте и среднем переводе волны переводе волны передается операторам СУДС Керчи и операторам СУДС Керченского пролива, а также Службе капитана порта.

Соответственно уже операторы СУДС информируют о гидрометеорологической обстановке капитанов судов.