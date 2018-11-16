Правительство России не может заставить российские банки идти в регионы, подверженные западными санкциями.

Об этом в понедельник, 3 декабря, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Международного форума добровольцев, передает ТАСС.

"Правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно несправедливым санкциям, - сказал он. - Крымчан и севастопольцев еще и лишают шенгенских виз. Мы эти вопросы каждый раз <поднимаем>".

"Я полностью поддерживаю необходимость добиваться того, чтобы вы <крымчане и севастопольцы> жили абсолютно комфортно, как и все другие граждане РФ", - добавил Лавров.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины.

Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов.

Под санкции, в частности, попали банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании ("Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть").

Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование.