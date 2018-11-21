Суд отказался прекратить преследование крымчанки за "экстремистские" записи в соцсетях
|07:07 05.12.2018
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|Крым
4 декабря "судья" Ялтинского городского "суда" Сергей Смирнов отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты на законность возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в возбуждении ненависти и вражды.
Адвокат Мамедовой Алексей Ладин заявил, что, принимая решение о возбуждении уголовного дела, нельзя было принимать во внимание только текст: следовало еще и учитывать общественную опасность и мотив, которого по факту не было, сообщают Новости Крыма.
По словам Ладина, эта позиция отражена в Постановлении Пленума Верховного суда России №11 от 28.06.2011. Прокурор возражал против удовлетворения жалобы.
Примечательно, что Мамедова, которую обвиняют в возбуждении ненависти к гражданам России, еще в марте 2014 года публиковала пост с призывами к представителям разных национальностей не враждовать и жить в согласии. Распечатка этой публикации также была приобщена к материалам жалобы как доказательство отсутствия мотива в возбуждении межнациональной розни.
Однако этот аргумент в числе прочих был оставлен судом без внимания.
Ранее сообщалось, что адвокат жительницы Ялты Элины Мамедовой, которую оккупанты обвиняют в разжигании ненависти и вражды за репосты нескольких записей в соцсети "ВКонтакте", обжаловал в российскую прокуратуру отказ следователя прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
Как сообщалось, 13 июня этого года Мамедову задержали сотрудники ФСБ России после обыска в ее доме в Чехово (Ялта). После допроса ее отпустили из крымского отделения Следственного комитета России по оккупированному Крыму.
Против жительницы Ялты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России за несколько репостов в социальной сети "ВКонтакте", датированных 2014 и 2015 годами.
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