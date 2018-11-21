Суд отказался прекратить преследование крымчанки за "экстремистские" записи в соцсетях

07:07 05.12.2018 0 комментариев Крым

4 декабря "судья" Ялтинского городского "суда" Сергей Смирнов отказал в удовлетворении жалобы стороны защиты на законность возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в возбуждении ненависти и вражды.

Адвокат Мамедовой Алексей Ладин заявил, что, принимая решение о возбуждении уголовного дела, нельзя было принимать во внимание только текст: следовало еще и учитывать общественную опасность и мотив, которого по факту не было, сообщают Новости Крыма

По словам Ладина, эта позиция отражена в Постановлении Пленума Верховного суда России №11 от 28.06.2011. Прокурор возражал против удовлетворения жалобы. 

Примечательно, что Мамедова, которую обвиняют в возбуждении ненависти к гражданам России, еще в марте 2014 года публиковала пост с призывами к представителям разных национальностей не враждовать и жить в согласии. Распечатка этой публикации также была приобщена к материалам жалобы как доказательство отсутствия мотива в возбуждении межнациональной розни.

Однако этот аргумент в числе прочих был оставлен судом без внимания.

Ранее сообщалось, что адвокат жительницы Ялты Элины Мамедовой, которую оккупанты обвиняют в разжигании ненависти и вражды за репосты нескольких записей в соцсети "ВКонтакте", обжаловал в российскую прокуратуру отказ следователя прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщалось, 13 июня этого года Мамедову задержали сотрудники ФСБ России после обыска в ее доме в Чехово (Ялта). После допроса ее отпустили из крымского отделения Следственного комитета России по оккупированному Крыму.

Против жительницы Ялты возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса России за несколько репостов в социальной сети "ВКонтакте", датированных 2014 и 2015 годами.



Ещё на эту тему:

07:49 05.12.2018
Кримський "суд" продовжив на три місяці арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка"
07:25 04.12.2018
Фигурантов «симферопольского дела Хизб ут-Тахрир» этапируют в РФ
20:59 28.11.2018
В оккупированном Крыму после очередного обыска силовики задержали крымского татарина / Видео
07:11 27.11.2018
Великобритания в ООН обвинила РФ в преследовании крымских татар
14:25 25.11.2018
В оккупированном Крыму возбудили первое уголовное дело против крымского татарина о недоносительстве
15:55 23.11.2018
"Муфтият" в оккупированном Крыму озаботился проблемами заключенных по их доносам мусульман
13:53 23.11.2018
Российский суд вернул ялтинское "дело Хизб ут-Тахрир" на пересмотр в оккупированный Крым
18:18 22.11.2018
Суд РФ продлил арест фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"
08:01 22.11.2018
В оккупированном Крыму впервые провели обыск по подозрению в причастности к Меджлису крымскотатарского народа
21:15 21.11.2018
К годовщине смерти ветерана крымскотатарского движения фигурантов "дела Веджие Кашка" поместили в карцер
20:20 21.11.2018
Чубаров прокомментировал обыск ФСБ в оккупированном Крыму
14:00 21.11.2018
В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыск у крымскотатарского активиста
Новости
Азербайджан Азербайджан
19:59 04.12.2018
СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
09:22 05.12.2018
США вважають, що Македонія може стати членом НАТО у 2020 році
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
Все новости страны
Грузия Грузия
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
09:44 05.12.2018
Росія відреагувала на ультиматум США щодо виходу з Договору про РСМД
07:28 05.12.2018
США поставили России ультиматум в выполнении ракетного договора
19:19 04.12.2018
В 22 триллиона рублей обойдется "повышение боевых возможностей" России
16:56 04.12.2018
Южный военный округ России усилит полк морской пехоты
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
Все новости страны
Украина Украина
10:05 05.12.2018
Венгрия настроена наладить отношения с Украиной
09:02 05.12.2018
У Держдепі США назвали «слушною ідеєю» пропозицію не приймати кораблі РФ з Азовського моря
08:41 05.12.2018
США, Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків, кораблів
08:21 05.12.2018
Екс-посол США розкритикував ідею Порошенка про кораблі НАТО в Азовському морі
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс