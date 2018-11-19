Генсек НАТО: Россия использует Крым, чтобы взять под контроль Азовское море
|06:51 05.12.2018
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|Крым
Россия пытается взять под контроль Азовское море, используя незаконно аннексированный Крым.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после министерской встрече Альянса в Брюсселе при участии глав МИД Украины и Грузии, передает Европейская правда.
"Четыре года назад Россия незаконно аннексировала Крым. Теперь Россия пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контролировать Азовское море", - сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО никогда не признавало и не признает аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Россия должна обеспечить свободу навигации и позволить беспрепятственный доступ в украинские порты", - добавил генсек.
Напомним, ранее глава Пентагона прокомментировал агрессию РФ в Керченском проливе.
Ранее сообщалось, что НАТО увеличивает присутствие в Черном море и наблюдает за действиями России.
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