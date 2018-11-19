Генсек НАТО: Россия использует Крым, чтобы взять под контроль Азовское море

06:51 05.12.2018 0 комментариев Крым

Россия пытается взять под контроль Азовское море, используя незаконно аннексированный Крым.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после министерской встрече Альянса в Брюсселе при участии глав МИД Украины и Грузии, передает Европейская правда.

"Четыре года назад Россия незаконно аннексировала Крым. Теперь Россия пытается использовать Крым для расширения своего влияния и контролировать Азовское море", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО никогда не признавало и не признает аннексию Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия должна обеспечить свободу навигации и позволить беспрепятственный доступ в украинские порты", - добавил генсек.

Напомним, ранее глава Пентагона прокомментировал агрессию РФ в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что НАТО увеличивает присутствие в Черном море и наблюдает за действиями России.



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