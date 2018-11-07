«Захват украинских военных и судилище над моряками в Крыму обернулись неудачной импровизацией для оккупантов».

Об этом пишет Иван Баринов из Крыма, сообщает Флот - 2017.

Надо было видеть лица чиновников, когда на скромные призывы одиночек – как-то помочь НАШИМ, т.е. украинским морякам, – потянулись центнеры посылок!

Крымчане всех национальностей сдавали деньги, продукты, вещи, чтобы «нашим» там, в глухих керченских и симферопольских сизо и лазаретах, не было так худо.

Видя это, служащие симферопольского режима бледнели, краснели и зеленели. Очередное дело, порученное им оккупантами, провалилось.

«Ничего нельзя доверить, дебилы, глядь!» – раздается из московских трубок. Телефоны раскалены, как писали в советских газетах.

Захваченных в открытом море украинских матросов намерено везли в Крым – хотели подчеркнуть, что это защита «российского» Крыма, предотвращение некоего опасного действия против симферопольского и севастопольского режимов.

От крымчан ожидали одного: пассивного одобрения властей, сдержанного жужжания в сторону военнопленных, показной радости, что оккупированный полуостров спасли от очередной напасти.

Конечно, где-то учитывалось, что «некоторые» особо неспокойные – адвокаты, крымские татары, естественно, – будут как-то суетиться вокруг пленных, но что они, гражданские, смогут поделать против военизированной охраны, суда и конвоя? И потом, кому страшны крымские татары, если основной, «славянский» Крым единодушно смолчит, как раньше?

У крымских татар за последние пять лет накопился опыт «передач на зону», передач в «сизо» – и в этот раз данное обстоятельство сыграло злую шутку с оккупантами. Потому что теперь крымские славяне – украинцы, русские – как-то сразу признали «авторитет» в этом вопросе крымских татар. И потянулись передачи.

Оказалось, что крымчанину так просто оказать помощь украинскому матросу! Пожертвовать небольшую сумму денег, купить блок сигарет, собрать продуктовую корзину – и это пойдет в надежные руки, под присмотром адвокатов обойдет вертухаев и отправится прямо в камеру к «нашим».

В первый же день сборов продуктов было собрано столько, что хватит в избытке не то что 24 морякам, а на полтюрьмы. Сбор продуктов прекратили, начали сбор другого. На второй день дали отбой в ношеных вещах – столько уже было собрано новеньких, неношеных. За сутки собирали по 200 тысяч рублей. Многие благоразумно передавали из рук в руки, наличкой.

Но это материальная сторона вопроса.

А еще хорошая организация. А новые связи, завязавшиеся пусть и во время короткого контакта. Между «татарами и славянами», которых власти так долго стравливали.

И очень много новых, «свежих» славянских лиц. У русских и украинцев нет структур, похожих на крымскотатарские. Меджлис, даже запрещенный, отбрасывает тень – ведь тысячи людей, знакомых через него, никуда не делись. У славян и близко не было такого. Им негде было себя проявить, кроме откровенно промосковских акций. Присоединяться к крымскотатарскому движению – слишком непривычно и странно.

И вот теперь лёд если не «тронулся», то «заиграл» под ногами симферопольского режима. Крымские татары и славяне действовали заодно, действовали слажено и словно старые друзья.

Их объединили судьбы 24 украинцев, попавших в плен в ничейных водах, в нескольких километрах от Крыма.

А оккупанты так растерялись, что перевезли военнопленных в Москву. Попытка сделать из Крыма пропагандистский эшафот снова провалилась – к недоумению и ярости властей и ставленников Москвы.