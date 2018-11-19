Крымская правозащитная группа напоминает: для Владимира Балуха и других политузников Кремля важна поддержка украинцев

20:20 04.12.2018 0 комментариев Крым

Украинского политзаключенного Владимира Балуха в керченской колонии 3 декабря 2018 года посетил адвокат.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщила супруга Владимира Наталья Балух.

По ее информации, адвокаты приняли решение чаще посещать украинца, чтобы он чувствовал поддержку.

После незаконного приговора по сфабрикованным делам Владимира Балуха, с 18 октября 2018 года его содержат  в керченской колонии. Поддержка общества крайне важна для Балуха, как и для всех украинцев, ставших заложниками Кремля. Каждый может поддержать Владимира, написав ему письмо.

В связи с тем, что в данное время невозможно почтой отправить письмо в оккупированный Крым, жителям материковой Украины готова помочь в этом Крымская правозащитная группа.

Напишите Владимиру письмо или просто слова поддержки, пришлите их на электронный адрес Крымской правозащитной группы: [email protected] с пометкой «для Владимира Балуха». Эти письма будут переданы Владимиру.

Для того, чтобы активист получил ваши письма, просим писать на русском языке и избегать предложений и фраз, которые оккупационная власть может трактовать как «экстремистские».

Крымчане могут самостоятельно отправлять письма в колонию.

Адрес колонии: 298330, г. Керчь, ул. Индустриальное шоссе, 17.  Исправительная колония № 2 Управления ФСИН по Республике Крым и г. Севастополю в Керчи. Балуху Владимиру Григорьевичу, 08.02.1971 г.р.  

Напомним, “Верховный суд” Крыма приговорил украинского патриота Владимира Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Крымчанин во время событий на Майдане в Киеве на своем доме в крымском селе разместил флаг Украины. После оккупации полуострова он не снял флаг, за что российские власти стали его преследовать. С апреля 2015 в доме украинца начали проводить незаконные обыски, во время которых снимали с крыши дома и изымали государственный флаг Украины. Далее Владимира преследовали в рамках сфабрикованных административных и уголовных дел.



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