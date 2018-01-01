СМИ: Крупная нефтяная компания продает свою долю в Азербайджане
|19:59 04.12.2018
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|Азербайджан
Крупнейшая нефтяная компания мира, американский нефтяной гигант ExxonMobil может продать свою долю в Азербайджане.
Компания намерена переориентировать свои глобальные операции, промышленность и банковские ресурсы, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.
Собщается, что ExxonMobil планирует выручить два миллиарда долларов от продажи своей доли в месторождении «Азери-Чираг-Гюняшли».
Пресс-секретарь компании Джулия Кинг отказалась комментировать слухи об уходе ExxonMobil из Азербайджана. Государственная нефтяная компания Азербайджана также воздержалась от ответа.
ExxonMobil находится на азербайджанском рынке уже 25 лет и является одной из компаний, подписавших «Контракт века» в 1994 году.
Одной из причин ухода ExxonMobil из Азербайджана агентство Reuters называет наращивание SOCAR своей доли в энергетических проектах Азербайджана.
Если ExxonMobil продаст свою долю в «Азери-Чираг-Гюняшли», то единственной американской компанией в проекте останется Chevron с долей 9.57%.
Отметим, что «Азери-Чираг-Гюняшли» является крупным месторождением нефти в Азербайджане. Ежедневно из этого месторождения добывается около 600 тысяч баррелей нефти.
Последние несколько лет ExxonMobil ориентируется на разработку сланцевых месторождений в США и ряде открытий новых крупных нефтяных месторождений в Гайане.
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