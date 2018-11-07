Линкявичюс призвал наложить санкции на РФ за агрессию в Азовском море
|19:39 04.12.2018
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|Крым
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что на Россию нужно наложить санкции из-за действий в Азовском море.
Об этом он заявил в комментарии Радио НВ на полях саммита НАТО, проходящего в Брюсселе, передает День.
При этом он признал, что достичь таких санкций сложно.
"Если бесконечно не реагировать на происходящее, то можно ожидать (такие) действия (России) в любом месте. Потому что это тоже испытание нашей гибкости, наших обязательств. То, что Россия делает в Азовском море - неприемлемо, предоставляя самой себе право контролировать море и блокировать его. И это нарушение международного права, поэтому эти действия должны иметь последствия (для России), если результатов не будет, это может повториться в другом месте ", - отметил глава МИД Литвы.
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