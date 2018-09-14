Россия принимает меры "по повышению боевых возможностей войск в условиях нарастания гонки вооружений".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 4 декабря, передает Голос Америки ссылаясь на ТАСС.

По его словам, связано это с планами США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

Необходимые меры для наращивания гонки вооружений Владимир Путин обсудил с руководством Минобороны и ключевых предприятий ОПК еще с 19 по 22 ноября в Сочи.

Новая госпрограмма госвооружений обойдётся бюджету в 22 триллиона рублей до 2027 года и позволит сохранить необходимые темпы перевооружения армии и флота, сказал Шойгу.

Расходы на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность составят 30% от федерального бюджета на 2019-й год (2 трлн 382 млрд рублей), а также на плановый период 2020 (2,456 трлн рублей) и 2021 (2 трлн 523 млрд) годов.

Речь идет лишь об открытых строках бюджета. Основные траты будут из закрытых частей.

О том, что расходы на оборону и безопасность в ближайшие три года будут рекордно увеличены, еще в начале ноября сообщил директор департамента бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы Минфина Анатолий Попов.

По его данным, из бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 1,16 трлн рублей. Попов назвал это решение "беспрецедентным".

В сумме траты на силовые структуры остаются крупнейшей статьей расходов федеральной казны: в 2019 году на них будет потрачено в 1,7 раза больше, чем на поддержку Пенсионного фонда (3,2 трлн рублей), и почти в 7 раз больше, чем на развитие системы образования (0,8 трлн рублей).