Жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в оккупированном Крыму
|18:57 04.12.2018
|0 комментариев
|Крым
Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в ноябре получила долю в размере 16,67% в крымской компании «Галит», выпускающей соль.
Об этом сообщает meduza со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.
Примерно в это же время компания «Галит» выиграла контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». На сайте госзакупок сообщается, что сумма контракта составила 25,9 миллиона рублей, при этом начальная сумма договора равнялась 22,5 миллионам рублей.
Кроме Навки крымской компанией в равных долях владеют еще несколько физических лиц. Среди них — Юрий Волков, выступавший одним из учредителей организации «Клуб профессионального боевого самбо».
В компании «Галит» заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что Навка стала совладелицей предприятия. Сама фигуристка и ее супруг пока не комментировали эту информацию.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Севастополе ФСО РФ покупает квартиры у фирмы экс-сотрудника СБУ / Фото
Оккупанты презентовали проект "севастопольского моста" / Фото
Оккупанты просрочили сдачу некоторых объектов по ФЦП на два года
Западные спецслужбы мешают инвестициям в Крым, заявили оккупанты
Непризнанная Абхазия стала вторым, после Сирии, "торговым партнером" оккупированного Крыма
Оккупанты обещают построить цех и набурить скважин для нейтрализации отходов "Крымского Титана"
Желающих приобрести заводы в оккупированном Крыму пока не нашлось
Оккупанты заманят инвесторов и туристов в Ялту, продлив набережную до гостиницы "Интурист"
Оккупанты уверяют, что участники СЭЗ за восемь месяцев перечислили в бюджет Крыма более 6 млрд рублей