Жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем производителя соли в оккупированном Крыму

18:57 04.12.2018 0 комментариев Крым

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в ноябре получила долю в размере 16,67% в крымской компании «Галит», выпускающей соль.

Об этом сообщает meduza со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

Примерно в это же время компания «Галит» выиграла контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». На сайте госзакупок сообщается, что сумма контракта составила 25,9 миллиона рублей, при этом начальная сумма договора равнялась 22,5 миллионам рублей.

Кроме Навки крымской компанией в равных долях владеют еще несколько физических лиц. Среди них — Юрий Волков, выступавший одним из учредителей организации «Клуб профессионального боевого самбо».

В компании «Галит» заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что Навка стала совладелицей предприятия. Сама фигуристка и ее супруг пока не комментировали эту информацию.



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