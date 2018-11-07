Как Россия напала на украинские корабли: реконструкция / Видео

18:38 04.12.2018 0 комментариев Крым

Реконструкция событий показывает, что именно Россия нарушила международное право.

Генеральная прокуратура Украины по минутам реконструировала нападение России на украинские катера в районе Керченского пролива 25 ноября и события, которые этому предшествовали, сообщает ЛiгаБiзнесIнформ.

В пятницу, 23 ноября, катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" вышли из одесского порта в порт Мариуполя. Все время они находились в нейтральных водах, в том числе, когда днем 24 ноября их начал сопровождать российский военный корабль "Суздалец".

Вечером 24 ноября катер береговой охраны ФСБ РФ сообщил экипажам украинских суден правила прохода Керченского пролива - то есть подтвердил, что это возможно. Но уже через 23 минуты российская сторона без объяснений заявила, что проход закрыт. Но об ограничении сообщили только украинским суднам - в архивах такого сообщения нет. 

Есть запись, что командир "Бердянска" за четыре часа предупредил о намерении пройти Керченский пролив, и что его сообщение было принято. 



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