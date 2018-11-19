Оккупанты заговорили об обмене капитанов сейнера "Норд" и "ЯМК-0041
|18:18 04.12.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму сообщили о переговорах по обмену удерживаемого в Украине капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко на капитана украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.
Такое заявление сделала "сенатор от Севастополя" Ольга Тимофеева на заседании комитета Совета Федерации по регламенту, передает Крыминформ.
В настоящее время капитан сейнера "Норд" находится в российском посольстве.
При этом капитан судна "Норд", в отношении которого открыто уголовное производство, остается на территории материковой Украины.
25 марта украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" из Крыма под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна "Норд" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, а 30 марта украинский суд арестовал крымское судно.
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