В Одесской области запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств
|17:52 04.12.2018
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|Крым
В Одессе и Одесской области с 1 декабря запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, учитывая сложную ситуацию в Черном и Азовском морях, захват российскими военнослужащими украинских моряков и кораблей, в отношении граждан Украины и сейчас возможны подобные провокации.
Отмечается, что навигация маломерных плавсредств на водных объектах закрыта с 1 декабря, и выход на воду на маломерных плавсредствах запрещается.
Подчеркивается, что граждане должны придерживаться соответствующих требований постановления Кабинета министров «О пограничном режиме» и приказа МВД Украины «Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах».
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