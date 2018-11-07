В Одессе и Одесской области с 1 декабря запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, учитывая сложную ситуацию в Черном и Азовском морях, захват российскими военнослужащими украинских моряков и кораблей, в отношении граждан Украины и сейчас возможны подобные провокации.

Отмечается, что навигация маломерных плавсредств на водных объектах закрыта с 1 декабря, и выход на воду на маломерных плавсредствах запрещается.

Подчеркивается, что граждане должны придерживаться соответствующих требований постановления Кабинета министров «О пограничном режиме» и приказа МВД Украины «Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах».



