Захваченные Россией в нейтральных водах Черного моря украинские моряки получили все передачи, собранные в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил сегодня крымскотатарский активист Риза Асанов, передают События Крыма.

"Мне сообщили, что наши ребята получили все передачи. Даже посылки, отправленные по почте", – написал Асанов в "Фейсбуке".

Как уточнил активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял, активисты отправляли передачи несколькими способами.

"Сразу три продуктовых набора отвезли в "Матросскую тишину". 21 продуктовый набор, который состоял из того, что было куплено в Москве и привезено из Крыма, стали с утра передавать в СИЗО "Лефортово". Вещи мы отправили через ближайшее отделение почты. По идее сегодня они должны быть уже в камерах. Передачи в СИЗО имеют свое ограничения, в частности, сотрудники не приняли маринованный имбирь. Мы его положили для укрепления иммунитета. Вроде бы, все остальное смогли передать всем ребятам", – рассказал Джелял.

Как сообщалось, ранее крымскотатарские активисты доставили в московское СИЗО "Лефортово" собранные в Крыму вещи и продукты для украинских военных.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил, что в России сформировали список из полусотни адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу захваченніх с применением боевого оружия у берегов аннексированного Крыма украинских военных.