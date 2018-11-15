Госпогранслужбой Украины разоблачена схема переправки граждан в РФ транзитом через временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщил Отдел коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ, передает УНН.

“При въезде на материковую часть Украины в КПВВ ”Чонгар“ совместная группа правоохранителей задержала водителя микроавтобуса, гражданина Украины, который, по предварительной договоренности, осуществил перевозку двух граждан Украины в РФ и обратно транзитом через временно оккупированную территорию АР Крым”, — говорится в сообщении.

Так, 3 декабря в рамках открытого уголовного производства совместно с сотрудниками СБУ в Херсонской области, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области разоблачили и прекратили деятельность канала незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием транспортных средств.

В дальнейшем, в рамках этого же уголовного производства, правоохранители, при поддержке пограничного спецподразделения “Дозор”, провели санкционированные обыски в местах проживания водителя и владельца “компании перевозчика”. Установленным порядком были изъяты документы, средства связи и другие вещи, которые могут быть использованы в суде в качестве доказательства противоправной деятельности. В настоящее время следственные действия продолжаются.

В действиях правонарушителей усматриваются признаки нарушения ч.2 ст. 332 УК Украины “Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины” и ч.2 ст.332-1 УК Украины “Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее”.

Напомним, с 29 ноября иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.