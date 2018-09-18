Южный военный округ России усилит полк морской пехоты

16:56 04.12.2018 0 комментариев Россия

В составе Каспийской флотилии Южного военного округа РФ сформирован полк морской пехоты, который будет базироваться в Дагестане.

Обэтом сообщается на сайте минобороны страны-агрессора, передает сайт Черноморская безопасность.

Новое формирование укомплектовано личным составом, вооружением и военной техникой: бронетранспортерами БТР-82А, 120-мм самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9 «Нона», 122-мм гаубицами Д-30, беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Элерон» и «Орлан».

Для военнослужащих подготовлены штаб, общежития, столовая, караульное помещение, парковая зона для хранения военной техники, а также вся необходимая инфраструктура и учебно-материальная база для организации службы и учебного процесса с подразделениями морской пехоты КФл.

Завершено обустройство полигона поблизости от военного городка для военнослужащих полка: оборудованы учебные тактические поля, автодром и войсковое стрельбище.

Технические средства обучения (тренажёры), позволят военнослужащим отрабатывать навыки стрельбы и вождения в едином виртуальном пространстве, совершенствовать практические навыки без расхода боеприпасов и моторесурсов.

Ранее сообщалось, что Россия практикует переброску боевых единиц Каспийской флотилии в Азовское море.

Так, 4 июня 2018 года на реке Дон в районе Ростова-на-Дону были засняты малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" проекта 21631 (шифр "Буян-М") Каспийской флотилии, совершающие переход по внутренним водным путям с Каспийского на Черное море.

Вмае три артиллерийских катера Каспийской флотилии - два бронекатера АК-201 (бортовой номер 042) и АК-248 (бортовой номер 047) проекта 1204 (шифр «Шмель»), а также катер АК-326 проекта 1400М (шифр «Гриф») - были переброшены для усиления катерной группировки в Азовском море и Керченском проливе.



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