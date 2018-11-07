Мати полоненого українського моряка підняла прапор ВМС у центру Кропивницького / Відео
|16:36 04.12.2018
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|Крым
Прапори ВМС на підтримку полонених моряків вже майорять в Одесі, Львові, Києві, Вінниці, Чернівцях, Запоріжжі та деяких інших містах України.
У Кропивницькому біля міської ради урочисто підняли прапор ВМС України, повідомляє УНІАН.
Як йдеться в сюжеті ТСН, таким чином містяни висловили підтримку полоненим морякам, які після нападу росіян на українські кораблі біля Керченської протоки опинилися у полоні країни-агресора. А надто двом землякам – командиру "Бердянська" Роману Мокряку і старшому матросу цього ж корабля Андрію Артеменку.
Прапор піднімала мати полоненого командира Наталя Кравченко.
Вона розповіла, що досі не має жодного зв’язку із сином і подякувала всім, кому не байдужа доля бранців.
Відео УНІАН
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