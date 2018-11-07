Прапори ВМС на підтримку полонених моряків вже майорять в Одесі, Львові, Києві, Вінниці, Чернівцях, Запоріжжі та деяких інших містах України.

У Кропивницькому біля міської ради урочисто підняли прапор ВМС України, повідомляє УНІАН.

Як йдеться в сюжеті ТСН, таким чином містяни висловили підтримку полоненим морякам, які після нападу росіян на українські кораблі біля Керченської протоки опинилися у полоні країни-агресора. А надто двом землякам – командиру "Бердянська" Роману Мокряку і старшому матросу цього ж корабля Андрію Артеменку.

Прапор піднімала мати полоненого командира Наталя Кравченко.

Вона розповіла, що досі не має жодного зв’язку із сином і подякувала всім, кому не байдужа доля бранців.

Відео УНІАН