Покинул свой пост, наскандаливший в оккупированном Гурзуфе, директор МДЦ «Артек»

15:57 04.12.2018 0 комментариев Крым

Директор детского центра «Артек» Алексей Каспржак заявил об уходе со своего поста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на пресс-конференции в оккупированном Симферополе.

«Мы по-хорошему злоупотребили вашим интересом к «Артеку», потому что все, что написано в аннотации, конечно, имеет место быть, но пресс-конференцию я собрал совершенно по другому поводу. Примерно 4,5 года назад началась моя работа в «Артеке», а вчера она закончилась. Сегодня я уже не являюсь директором», – сообщил Каспржак.

Бывший директор заявил, что решение принял сознательно и «достаточно давно», умолчав, при этом, о новом месте работы.

Напомним, жители оккупированного посёлка Гурзуф постоянно жаловались на притеснения со стороны руководства «Артека», которое ограничивало их в передвижении и не пропускало к побережью.

Кроме того, руководство лагеря превратило жителей домов, расположенных на территории МДЦ «Артек», в заложников: из-за стройки они не могли свободно пройти ни к собственному жилью, ни к морю. И если к себе домой люди еще могли попасть через строительные баррикады, то купание в море заканчивалось общением с силовыми структурами.

Как сообщалось, в 2015 году «Артеку» отошли 218 га, в которые попали и 40 га, принадлежащие "муниципалитету" (в том числе пляж «Гуровские камни» и прилегающая к нему территория).

Теперь с этой земли выселяют местных жителей.
 



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