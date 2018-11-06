Экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» впервые прибыл в оккупированный Севастополь для прохождения очередного этапа государственных ходовых испытаний (ГХИ).

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны агрессора, передает Новый Севастополь.

«В течение пяти суток экипаж корабля выполнит комплекс мероприятий в соответствии с планом ГХИ. После завершения специальных мероприятий «Дмитрий Рогачёв» совершит переход в пункт базирования Новороссийск для выполнения дальнейших этапов испытаний», – отмечено в сообщении.

Ранее экипаж патрульного корабля в морском полигоне Черноморского флота РФ провёл испытания с выполнением первых артиллерийских стрельб.

Личный состав корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.

Справка из Википедии:

Патрульные корабли проекта 22160 — российские патрульные корабли модульного типа, дальней морской зоны, разработанные в Северном ПКБ и строящиеся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для пополнения корабельного состава Военно-Морского Флота России.

Конструкция:

На кораблях проекта 22160 впервые в российской практике бул реализован модульный принцип.

Часть вооружения на корабле постоянная, и оно монтируется при строительстве. Есть места, на которых можно в ходе ремонта разместить дополнительное вооружение. И есть места под съемные модули любого назначения, которые в процессе эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых задач.

Силовая установка

Первоначально на проекте предполагалась установка германских дизелей, но в связи с санкциями было выполнено импортозамещение и на корабли проекта устанавливаются дизели 16Д49 производства Коломенского завода, аналогичные установленным на корветы проекта 20380. Общая мощность ГЭУ - 12 000 л.с. (8800 КВт.). Силовая установка выполнена по двухвальной схеме, два дизель-реверс-редукторных агрегата ДРРА6000 работают на винты фиксированного шага.

Вооружение

Артиллерийское вооружение проекта состоит из универсальной артиллерийской установки АК-176МА с возможностью поражения морских, береговых и воздушных целей. Боекомплект - 152 выстрела в башне и 152 выстрела в погребе.

Для противовоздушной и противоракетной обороны предполагается, кроме артиллерийской установки, использовать ПЗРК Игла-С (комплект до 8 шт) и аппаратуру РЭП.

На корабле предусмотрено базирование 12-тонного вертолета, в том числе боевых Ка-29[13] и Ка-52К[14] для которых оборудован постоянный ангар, погреба для боезапаса и зарезервировано 30 кубических метров топлива. Отдельный ангар оборудован в бортовой надстройке для базирующихся на корабле БПЛА.

В кормовом слипе корабля предусмотрено базирование бронированной десантно-штурмовой лодки проекта 02800.

Для противодиверсионной обороны на проекте установлено два дистанционно-управляемых гранатомёта ДП-65 и две 14,5 мм пулеметных установки МТПУ. Также корабль комплектуется двумя ручными противодиверсионными гранатометами ДП-64.

На корабле декларирована возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснащения, в том числе крылатых ракет "калибр", но в настоящее время на вооружении флота таких систем нет, из контейнерного снаряжения широко применяются только водолазные контейнеры.

Идут испытания контейнерной гидроакустической станции "Минотавр-ИСПН-М.2".

Мореходность

Для проекта заявлены хорошая обитаемость и мореходность а также возможность использования вооружения при волнении моря до 5 баллов. Заявленная автономность патрульного корабля проекта 22160 превышает автономность современных фрегатов проектов 11356 и 22350 гораздо большей размерности.