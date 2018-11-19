В Ялте оккупанты планируют открыть новое кладбище на землях Массандры

15:15 04.12.2018 0 комментариев Крым

Оккупационные "власти" Ялты рассчитывают на передачу "муниципальному образованию" участка неиспользуемых земель "федерального государственного унитарного предприятия" "ПАО "Массандра" под организацию нового кладбища.

Об этом заявил глава оккупационной "администрации" города Алексей Челпанов, комментируя генплан Ялты, передает Крыминформ.

Организация нового кладбища возможна за счет вывода из сельхозугодий неиспользуемых земель "Массандры", заявил Челпанов.

В настоящее время переговоры о том, чтобы такие участки земли передать "муниципальному образованию", в том числе и под кладбище, ведутся.

"Перспектива есть, динамика положительная, и уже в этом году мы все узнаем. А сейчас вопрос находится в стадии проработки", – заверил глава оккупационной администрации Ялты.

Отвечая на вопрос о перспективах строительства в городе крематория или колумбария, он подчеркнул: "Моя позиция состоит в том, что в Ялтинском муниципальном образовании крематория быть не должно".



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