В Москве прогнозируют нехватку воды для крупных городов оккупированного Крыма
|14:59 04.12.2018
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|Крым
В 2019 году в оккупированном Крыму ожидают засуху и дефицит воды для крупных городов аннексированного полуострова.
Об этом на заседании Совета Федерации РФ заявил представитель оккупационных "властей" Крыма Вячеслав Горелов, пишет Апостроф.
Горелов привел данные по состоянию водообеспеченности населения оккупированного Крыма.
"Семилетний цикл относительно средневодного периода с благоприятным количеством осадков заканчивается. Наступающий 2019 год может стать началом регулярного маловодного периода, при котором многие крымские водохранилища естественного стока могут и не наполниться", – сказал Горелов.
Также он предупредил о том, что наиболее уязвимыми в этой ситуации станут крупные города оккупированного полуострова - Симферополь и Севастополь.
"По прогнозу эксперта в 2019 году уровень дефицита воды будет примерно таким же, что и в 1994 году, самом засушливом за последние тридцать лет. Нулевой объем водных ресурсов в Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах по прогнозу может продлиться с августа 2019 до марта 2020 года. Даже в 2014 году, когда в городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с водоснабжением, приток воды в водохранилища был выше, чем прогнозируемый приток на 2019 год. При этом численность населения в нашем городе за эти пять лет существенно выросла", – отметил Горелов.
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