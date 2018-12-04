В Москве прогнозируют нехватку воды для крупных городов оккупированного Крыма

14:59 04.12.2018 0 комментариев Крым

В 2019 году в оккупированном Крыму ожидают засуху и дефицит воды для крупных городов аннексированного полуострова.

Об этом на заседании Совета Федерации РФ заявил представитель оккупационных "властей" Крыма Вячеслав Горелов, пишет Апостроф.

Горелов привел данные по состоянию водообеспеченности населения оккупированного Крыма.

"Семилетний цикл относительно средневодного периода с благоприятным количеством осадков заканчивается. Наступающий 2019 год может стать началом регулярного маловодного периода, при котором многие крымские водохранилища естественного стока могут и не наполниться", – сказал Горелов.

Также он предупредил о том, что наиболее уязвимыми в этой ситуации станут крупные города оккупированного полуострова - Симферополь и Севастополь.

"По прогнозу эксперта в 2019 году уровень дефицита воды будет примерно таким же, что и в 1994 году, самом засушливом за последние тридцать лет. Нулевой объем водных ресурсов в Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах по прогнозу может продлиться с августа 2019 до марта 2020 года. Даже в 2014 году, когда в городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с водоснабжением, приток воды в водохранилища был выше, чем прогнозируемый приток на 2019 год. При этом численность населения в нашем городе за эти пять лет существенно выросла", – отметил Горелов.



Ещё на эту тему:

14:39 28.11.2018
Бесценную крымскую воду из 4 новых скважин зальют в кислотонакопитель завода Титан
14:31 16.11.2018
Ядовитые стоки обвалили сточный коллектор в оккупированном Крыму
20:17 14.11.2018
В оккупированном Крыму не нашлось желающих ремонтировать водовод на Южном берегу
14:50 14.11.2018
Надежды оккупантов на осенние ливни не оправдались – русла рек сухие
20:28 12.11.2018
Аксенов не позволит частникам грабить население оккупированного Крыма "на фронте ассенизации"
09:59 08.11.2018
Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды
12:00 29.10.2018
Оккупанты хотят "национализировать" Крымский титан, а кислотонакопитель заполнить водой из скважин
19:44 22.10.2018
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
13:15 08.10.2018
Из-за водной блокады Крыма оккупанты обещают пустить Днепр в обход Украины
08:01 28.09.2018
Ученые из Санкт-Петербурга обозначили: математическая модель водоснабжения оккупированного Крыма воды не прибавит
12:40 27.09.2018
В Госдуме назвали "бредом" информацию о тайных поставках воды в оккупированный Крым
10:48 27.09.2018
Из Херсонской области в оккупированный Крым по пластиковой трубе поставляли воду / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:22 23.11.2018
SOCAR выиграла крупный тендер в Турции
10:50 19.11.2018
В Азербайджане задержали лидера оппозиционного Народного фронта
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
Все новости страны
Армения Армения
14:39 04.12.2018
В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
12:44 03.12.2018
Ереван заявил о завершении подготовки контракта с Москвой на истребители Су-30СМ
09:51 03.12.2018
Экс-министра Армении подозревают в получении взятки в $14 миллионов
Все новости страны
Болгария Болгария
13:59 03.12.2018
Bulgaria Air отменила авиарейсы в Украину
19:21 28.11.2018
В Болгарии вице-премьер, министр и евродепутат замешаны в паспортной афере
14:15 23.11.2018
В мае 2019 года Болгария войдёт в Шенген по воздуху
11:51 22.11.2018
Выбранный Газпромом маршрут поставок газа по Турецкому потоку пройдет через Болгарию
Все новости страны
Греция Греция
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
14:56 29.11.2018
Забастовка в Греции: на 24 часа остановился весь транспорт
11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:00 03.12.2018
НАТО допоможе Грузії розвивати берегову охорону в Чорному морі
07:51 03.12.2018
Опозиція у Грузії протестує і вимагає дострокових парламентських виборів
20:56 29.11.2018
Победитель президентских выборов в Грузии: Сейчас не время дружить с Россией
18:41 29.11.2018
Вибори президента Грузії: одна сторона мала «неправомірну перевагу» – ОБСЄ
Все новости страны
Молдова Молдова
14:15 04.12.2018
Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
20:17 03.12.2018
Путин отправляет 170 тысяч молдаван домой проголосовать за "коллег по парламенту" Додона
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
16:19 30.11.2018
В Молдове могут завести дело на украинского чиновника за подделку диплома / Фото
Все новости страны
Россия Россия
11:36 04.12.2018
НАТО обсудит нарушение Россией Договора о РСМД на уровне глав МИД
15:26 03.12.2018
Лидер ХДС предлагает сократить поставки газа по "Северному потоку-2" отказ от проекта будет "слишком радикальным шагом"
10:22 03.12.2018
Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2"
19:09 30.11.2018
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты и рассказал о «геополитической ловушке» для него
Все новости страны
Румыния Румыния
15:37 27.11.2018
Президент Румынии об инциденте в Керченском проливе: Мы готовы к любому сценарию
16:42 20.11.2018
Президент Румынии не утвердил кандидатуры двух новых министров
07:39 20.11.2018
Министр обороны Румынии подал в отставку
07:59 19.11.2018
В Румынии нашли похищенную в Нидерландах картину Пикассо / Фото
Все новости страны
Турция Турция
14:10 30.11.2018
Турция активно ведет морскую геологоразведку
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
10:01 29.11.2018
Турция может стать посредником между Украиной и Россией в разрешении конфликта в Керченском проливе.
16:35 28.11.2018
Турецко-российские договоренности по северо-западу Сирии грубо нарушаются сторонниками Асада
Все новости страны
Украина Украина
16:36 04.12.2018
Мати полоненого українського моряка підняла прапор ВМС у центру Кропивницького / Відео
16:16 04.12.2018
Держава-окупант, продовжує блокувати доступ ООН до Криму
15:57 04.12.2018
Покинул свой пост, наскандаливший в оккупированном Гурзуфе, директор МДЦ «Артек»
15:36 04.12.2018
Еще один патрульный корабль прибыл в оккупированный Севастополь для прохождения ходовых испытаний / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс