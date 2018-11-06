Три корабля ВМС Украины находятся на Генмоле в оккупированной Керчи / Фото
|13:19 04.12.2018
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|Крым
Задержанные три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» до сих пор находятся в порту оккупированной Керчи.
Напомним, они были захвачены на прошлой неделе,- передает Керчь.ФМ.
Корабли остаются пришвартованными на Генмоле.
Стоит отметить, что «Бердянск» и «Никополь» переставили чуть дальше, около этого же причала и чем-то накрыли. «Яны Капу» остался на том же самом месте.
Ранее в СМИ появилась информация, что они пропали и место их нахождения неизвестно. Как мы видим, корабли ни куда не делись и стоят в том же месте.
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