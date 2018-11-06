Задержанные три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» до сих пор находятся в порту оккупированной Керчи.

Напомним, они были захвачены на прошлой неделе,- передает Керчь.ФМ.

Корабли остаются пришвартованными на Генмоле.

Стоит отметить, что «Бердянск» и «Никополь» переставили чуть дальше, около этого же причала и чем-то накрыли. «Яны Капу» остался на том же самом месте.

Ранее в СМИ появилась информация, что они пропали и место их нахождения неизвестно. Как мы видим, корабли ни куда не делись и стоят в том же месте.