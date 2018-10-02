В Армении разбился СУ-25. Экипаж погиб
|14:39 04.12.2018
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|Армения
Обнаружено место крушения штурмовика СУ-25 армянских ВВС.
По сообщению пресс-секретара министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, экипаж самолета – подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян, погибли, передает PanARMENIAN.Net
Самолет обнаружен в горах недалеко от города Маралик на западе Армении․
Самолет вылетел в учебный полет в районе 10:06 по местному времени и пропал с радаров в 10:20.
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