Президент Молдови Ігор Додон, який не приховує своєї проросійської налаштованості, заявив про бажання провести зустріч з політичним керівництвом України, зокрема для переговорів щодо Придністров’я.

Про це йдеться в інтерв’ю політика, опублікованому в бюлетені "Міжнародна політика та суспільство", що видається німецьким Фондом імені Фрідріха Еберта, повідомляє Європейська Правда.

Ігор Додон вважає, що отримає згоду української сторони на зустріч із ним.

"На першій зустрічі з високо посадовцями Києва з цього питання я представлю своє бачення щодо подальших кроків для Придністровського врегулювання. Я переконаний, що українська сторона оцінить те, як я представлю відповідні перспективи", - заявив він.

Влітку Додон вже заявляв про наміри встановити контакти з Україною.

Президент Петро Порошенко висунув чітку умову, за якої переговори можуть відбутися: для цього Додон має визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму.

Однак у останньому інтерв’ю Ігор Додон цього так і не зробив.

У відповідь на запитання про те, чи готовий він нарешті визнати російську агресію як у Придністров’ї, так і в Україні, молдавський політик уник конкретики, заявивши, що "кидати каміння – це справа минулого".

Як відомо, під час власної передвиборчої кампанії у 2016 році Додон заперечував незаконність анексії Криму Росією.