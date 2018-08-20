Додон, який заперечував агресію РФ, досі "мріє" про зустріч з керівництвом України
|14:15 04.12.2018
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|Молдова
Президент Молдови Ігор Додон, який не приховує своєї проросійської налаштованості, заявив про бажання провести зустріч з політичним керівництвом України, зокрема для переговорів щодо Придністров’я.
Про це йдеться в інтерв’ю політика, опублікованому в бюлетені "Міжнародна політика та суспільство", що видається німецьким Фондом імені Фрідріха Еберта, повідомляє Європейська Правда.
Ігор Додон вважає, що отримає згоду української сторони на зустріч із ним.
"На першій зустрічі з високо посадовцями Києва з цього питання я представлю своє бачення щодо подальших кроків для Придністровського врегулювання. Я переконаний, що українська сторона оцінить те, як я представлю відповідні перспективи", - заявив він.
Влітку Додон вже заявляв про наміри встановити контакти з Україною.
Президент Петро Порошенко висунув чітку умову, за якої переговори можуть відбутися: для цього Додон має визнати російську агресію проти України, включаючи незаконну анексію Криму.
Однак у останньому інтерв’ю Ігор Додон цього так і не зробив.
У відповідь на запитання про те, чи готовий він нарешті визнати російську агресію як у Придністров’ї, так і в Україні, молдавський політик уник конкретики, заявивши, що "кидати каміння – це справа минулого".
Як відомо, під час власної передвиборчої кампанії у 2016 році Додон заперечував незаконність анексії Криму Росією.
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