У Росії розповіли, коли нададуть ЄСПЛ інформацію про українських моряків
|13:57 04.12.2018
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|Крым
У Міністерстві юстиції Росії заявили, що нададуть Європейському суду з прав людини інформацію про затриманих українських моряків у "розумні терміни".
Відповідну заяву опубліковано на сайті російського відомства, повідомляє Українська Правда.
Відзначається, що Мін'юст Росії висловив ЄСПЛ заклопотаність тим, що "Суд прийняв до провадження клопотання, підкріплене в основному посиланнями на публікації засобів масової інформації і не містить офіційних документів".
У відомстві запевняють, що офіційні документи про стан здоров'я українських моряків і наданої їм медичної допомоги могли бути отримані українською стороною від РФ "по дипломатичних каналах і в результаті стандартної в таких випадках міждержавної взаємодії".
"ЄСПЛ проінформований про те, що відповідь на запит буде дана в розумні терміни, необхідні для підготовки інформаційного документа", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЄСПЛ, після звернення України, зобов'язав РФ надати всю інформаціюпро полонених моряків і підстави для їх утримання під вартою до 3 грудня.
Однак Росія не надала у встановлені терміни всю інформацію про полонених і підстави для їх утримання.
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