У Кремлі заявили, що захоплені українські кораблі є «речовими доказами».

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, куди перебазувала Росія в окупованій Керчі українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» і чи віддасть їх російська сторона в тому ж вигляді, як вони потрапили в російські руки.

«Я не можу відповісти на ваше запитання. Це не входить в поле уваги (Кремля). Це скоріше прерогатива слідчих органів, які ведуть слідство і пред'являють звинувачення і потрібно звертатися до них, щоб дізнатися. Наскільки ми розуміємо - ці кораблі, ці катери є речовими доказами і стосуються справи, яке зараз ведеться», - сказав Пєсков.

«Де вони я не можу сказати, вам потрібно звертатися до слідчих органів», - додав він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що катери зникли з причалу, де були пришвартовані після захоплення і там залишився тільки буксир.



