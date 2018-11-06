У Кремлі заявили, що захоплені українські кораблі є «речовими доказами»
|13:33 04.12.2018
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|Крым
У Кремлі заявили, що захоплені українські кораблі є «речовими доказами».
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, куди перебазувала Росія в окупованій Керчі українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» і чи віддасть їх російська сторона в тому ж вигляді, як вони потрапили в російські руки.
«Я не можу відповісти на ваше запитання. Це не входить в поле уваги (Кремля). Це скоріше прерогатива слідчих органів, які ведуть слідство і пред'являють звинувачення і потрібно звертатися до них, щоб дізнатися. Наскільки ми розуміємо - ці кораблі, ці катери є речовими доказами і стосуються справи, яке зараз ведеться», - сказав Пєсков.
«Де вони я не можу сказати, вам потрібно звертатися до слідчих органів», - додав він.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що катери зникли з причалу, де були пришвартовані після захоплення і там залишився тільки буксир.
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