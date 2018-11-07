Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
|13:14 04.12.2018
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|Армения
Президент России Владимир Путин предложил и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну перенести дату саммита ОДКБ.
Саммит должен был пройти 6 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает PanARMENIAN.Net.
По сообщению Aysor.am, предложение связано с ситуацией вокруг поста генсека организации.
Было предложено обсудить вопрос в рабочем порядке и выступись с готовыми решениями.
«Я согласился, так как считаю, что подобным путем решить вопрос проще. Мы продолжим обсуждения до достижения консенсуса», - сказал Пашинян.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году.
Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии.
После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна.
Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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