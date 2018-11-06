В тренировках по спасению экипажа "затонувшей подлодки" оккупанты задействовали столетнее судно
|12:59 04.12.2018
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|Крым
Судно "Комунна" Черноморского флота страны-агрессора в ходе боевой подготовки на полигонах Черного моря выполняет спуски спасательного глубоководного аппарата АС-28.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ оккупанта, передает Крыминформ.
В сообщении пресс-службы сказано, что "для совершенствования практических навыков спасателей на глубине более 40 метров на грунте закрепили макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 под воду, его подход к макету и стыковку-расстыковку с ним"
К учебным мероприятиям привлекались также специализированные водолазные суда Черноморского флота.
По данным пресс-службы, судно адаптировано под различные типы глубоководных спасательных аппаратов. Экипаж судна отрабатывает практическое взаимодействие с экипажем подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28 и расчётом необитаемого комплекса «Пантера Плюс».
Ранее экипаж "Коммуны" выполнил работы по замеру физических полей, провел проверку работоспособности всех корабельных устройств и механизмов и отработал организацию обороны судна на незащищённом рейде.
"Коммуна" уже участвовала в учениях. Ранее сообщалось, что оккупанты вывели на учения доставшееся от Императорского флота единственного спасателя подводных лодок.
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