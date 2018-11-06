Великобритания выступает за ужесточение антироссийских санкций в связи с нападением на кораблиВоенно-морского флота Украины в Керченском проливе и их задержание.

Об этом заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй, выступая в Палате общин, сообщает 112.ua.

"Мы всегда были в авангарде среди стран ЕС в инициативе ужесточения санкций в отношении России в связи с ее поведением. Это часть образа поведения России. Им нужно освободить эти корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации", - заявила британский премьер.

С аналогичным призывом глава британского правительства выступала и на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Выступая перед мировыми лидерами Мэй подчеркнула, что Россия обязана освободить моряков, захваченные корабли и способствовать деэскалации ситуации на Азовском море и в Керченском проливе.